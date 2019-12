Bus, da lunedì partono le circolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIOUDINE Parte ufficialmente Ti porto in centro, il nuovo servizio del trasporto pubblico urbano: due circolari, una a nord e una a sud del cuore cittadino, che permetteranno di arrivare con i bus fino a ridosso del centro. Dopo una fase di attività estiva, interrotta dai cantieri, la vera sperimentazione, voluta dalla giunta Fontanini in vista della pedonalizzazione di via Mercatovecchio, prende il via lunedì 9 dicembre e durerà fino a fine febbraio. Una volta terminato il test, numeri alla mano, saranno fatte le dovute valutazioni:...