UDINE Il trasporto pubblico udinese sarà sempre più a misura di disabile. La Giunta, infatti, ieri ha approvato il progetto definitivo per adeguare altre 14 fermate dei bus urbani, rendendole accessibili a chi ha limitazioni motorie. Palazzo D'Aronco investirà complessivamente 200mila euro per l'operazione, di cui 157.344 per lavori a base d'appalto. Con questi interventi, il numero di fermate cittadine accessibili a tutti salirà a 71. L'operazione, che renderà più agevoli le soste del Tpl, comporterà quindi anche alcuni lavori sugli aspetti strutturali. Le barriere attualmente presenti riguardano le ridotte dimensioni del marciapiede, le pensiline obsolete chiuse su tre lati che impediscono il passaggio ai disabili motori, l'incongruenza con l'ingombro della pedana dei bus, la pavimentazione sconnessa o mancante, la mancanza di rampe di accesso e la presenza di ostacoli fisici.

Gli interventi che riguarderanno l'adeguamento delle piattaforme e la sistemazione delle pensiline saranno di vario tipo, a seconda delle condizioni delle fermate e della loro ubicazione: dove necessario verranno quindi allargati o rialzati i marciapiedi, saranno eliminate le barriere architettoniche con la realizzazione di opportuni abbassamenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e la parziale riduzione dei golfi, ossia le corsie realizzate per permettere agli autobus di accostarsi ai marciapiedi, liberando la sede stradale, e che spesso vengono utilizzate dalle auto in sosta abusiva impedendo al mezzo pubblico di avvicinarsi. Contemporaneamente saranno sostituite le pensiline d'attesa chiuse sui tre lati e saranno posizionati dei percorsi tattilo-plantari per le persone ipovedenti, in corrispondenza della porta anteriore del bus e delle strisce pedonali. «Dopo un lavoro durato parecchi mesi - ha commentato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - è stato raggiunto un obiettivo importante, quello di dotare la città di Udine di alcune fermate principali con tutti i più moderni accorgimenti esistenti. Un ringraziamento per quanto fatto va agli uffici, all'azienda del Trasporto pubblico e all'assessore Elisa Battaglia per il lavoro di squadra».

LE FERMATE INTERESSATE

Il progetto, redatto da Alessandro Della Vedova, che si occuperà anche della fase esecutiva, prevede interventi sulle fermate di via Alessandria ai civici 20 (dove sarà anche realizzato un collegamento tra i lati dei marciapiedi esistenti) e 17; piazza Giovanni XXIII (con una nuova pensilina d'attesa e l'allargamento del marciapiede); via Forni di Sotto-via Nimis; via Pozzuolo (vicino all'ingresso dell'Asl 4, dove sarà sostituita anche la pensilina per permettere il passaggio dei pedoni sul marciapiede); via Manzoni ai civici 2 e 3; via Paparotti (dove sarà ridotto il golfo); via Leonardo da Vinci al civico 57 (di fronte al Malignani, dove saranno ridotte le pendenze delle rampe di salita e discesa e saranno spostate le panchine e i paletti che intralciano il passaggio di chi è a piedi); via Renati al civico 38; via di Toppo al civico 67 (dove sarà leggermente ampliato il marciapiede e saranno installati paletti parapedoni); via Riccardo di Giusto vicino alla Chiesa del Buon Pastore (dove l'isola spartitraffico sarà collegata al marciapiede); via Lea D'Orlandi al civico 3c (dove saranno abbassati sia l'isola sia il marciapiede); via Misani. «Con questo intervento - ha aggiunto l'assessore alle politiche per il superamento delle disabilità Elisa Asia Battaglia - le fermate accessibili raggiungeranno quota 71. Continua in questo modo il grande impegno dell'amministrazione per avere in città un numero sempre maggiore di fermate accessibili per disabili e ipovedenti. L'obiettivo per il quale stiamo lavorando è quello di rendere Udine un modello di accessibilità».

