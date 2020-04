SETTORE IN CRISI

UDINE Buoni vacanza per gli operatori che si sono prodigati durante l'emergenza generata dal Coronavirus; pacchetti soggiorno che possano rispondere, nel momento in cui le attuali limitazioni verranno ridotte, alle misure di distanziamento sociale; accessi gratuiti alle spiagge; rimodulazione della tassa di soggiorno.

VERTICE A TRE

I centri balneari del Friuli Venezia Giulia partono da qui per cercare di non perdere la prossima stagione estiva e di riprendere il cammino dopo il fermo di queste settimane. Per questo ieri, durante l'incontro a distanza che l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini ha avuto con i sindaci di Lignano Luca Fanotto e di Grado Matteo Polo, è stata decisa la convocazione a breve di un tavolo di confronto con gli operatori delle località balneari e anche dei principali poli turistici per recepire richieste e proposte, al fine di contenere «l'inevitabile contrazione» di arrivi e presenze. Lo sguardo lungo degli operatori turistici, insomma, fa già prevedere che, dopo i mancati introiti della primavera, bisognerà mettere in conto una stagione estiva che non potrà tenere il confronto con quelle passate. Anche ammesso che in Friuli Venezia Giulia l'epidemia e le sue conseguenze possano essere alle spalle allo scoccare dell'estate, non è dato sapere infatti la condizione in cui si troveranno molte altre aree europee e non solo, da cui possono provenire i turisti.

PROMOTURISMO AL LAVORO

Tuttavia, ha affermato ieri l'assessore, PromoTurismo Fvg è già al lavoro per modulare le offerte con rapidità, in rapporto ai contenuti dei decreti nazionali che saranno emessi. Per ora gli amministratori dei centri balneari si sono detti disponibili a una revisione dei criteri della tassa di soggiorno, tema che sarà ora approfondito con il Comune di Trieste, ma hanno chiesto alla Regione di attivare una comunicazione molto semplificata e veloce affinché le imprese di tutti i settori colpiti dalla crisi riescano a capire velocemente quali finanziamenti agevolati e quali garanzie sono state messe in campo dalla Regione e qual sia l'iter per poterne usufruire. Sul punto Bini ha spiegato che proprio oggi sarà pubblicata «una comunicazione particolarmente agile che riassumerà tutte le misure previste dalla norma approvata dal Consiglio regionale lunedì», predisposta dall'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa. L'assessore ha inoltre intenzione di chiedere a Confcommercio e a tutte le altre associazioni di categoria di far pervenire la comunicazione predisposta agli indirizzi degli associati, «in modo da raggiungere capillarmente tutti gli operatori».

COLTIVARE I CLIENTI

Riguardo alle prime proposte avanzate dai primi cittadini di Lignano e Grado per riaffollare le spiagge friulane, Bini le ha considerate «saggie e che condivido» e ha invitato operatori e amministratori a continuare la ricerca «per la fidelizzazione dei turisti» in epoca post Coronavirus. Per tutte le imprese, e quindi anche quelle del settore turistico e commerciale, ieri è giunta la disponibilità del sistema Confidi Fvg a integrare le garanzie a valere sui fondi pubblici con ulteriori fondi, in modo da coprire con le proprie garanzie fino al 100% dei prestiti richiesti dalle Pmi alle banche. La proposta per questa soluzione è stata fatta dalla Regione e ha ottenuto «il compatto assenso» dei Consorzi, ha detto Bini, dimostrando «con i fatti di voler cerare soluzioni a favore delle imprese del territorio, soprattutto le più piccole, alle quali l'accesso al credito è spesso difficoltoso». Ora si procederà in un confronto con il sistema creditizio, perché «ognuno dovrà fare la sua parte in questo periodo di grave difficoltà». Perciò, ha concluso Bini, «chiederò anche alle banche del territorio di accrescere la concessione di credito e di rendere le procedure ancora più rapide», dopo le misure straordinarie sviluppate dalla Regione e la mutualità e solidarietà cui non si sono sottratti i Confidi.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA