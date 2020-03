COLPO GROSSO

MARTIGNACCO Hanno fatto un buco nella parete per riuscire ad entrare, nella notte tra lunedì e martedì, nel negozio Histoire d'Or, situato al piano terra del centro commerciale Città Fiera: una volta dentro i malviventi hanno spaccato alcune vetrine per portare via quanti più gioielli e vari oggetti di valore. Ingente il danno, anche se il valore del furto non è stato ancora quantificato. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine che stanno indagando sul fatto.

A Basiliano, invece, forzata la scorsa notte la colonnina self service del distributore di carburanti Sia Fuel che sorge lungo la statale 13. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Campoformido ma i ladri erano ormai già riusciti a fuggire. I malviventi sono riusciti a rubare 120 euro in banconote e monetine.

UDINE

Mette in vendita un telefono cellulare per un valore di 630 euro e viene contattato da uomo di 54 anni di Udine, che si dice interessato all'acquisto. I due si accordano, dopo essere entrati in contatto tramite un sito di compravendita on-line. Dopo aver versato l'importo richiesto sul conto corrente del venditore, il friulano ha ricevuto sì un apparecchio telefonico, ma del valore di appena 30 euro. È scattata allora la denuncia, presentata alla Stazione dei Carabinieri di Udine Est che hanno avviato un'indagine e individuato il responsabile: si tratta di un uomo di 35 anni, residente a San Severo, in provincia di Foggia, che è stato denunciato a piede libero.

TOLMEZZO

Nel corso del fine settimana i militari della Compagnia di Tolmezzo hanno svolto una serie di controlli straordinari per prevenire e reprimere lo spaccio di droga nel territorio, soprattutto a danno di minori. Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Venzone hanno denunciato un minore per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Sono stati anche segnalati al Prefetto altri due giovani quali assuntori. I controlli sono stati effettuati anche nei pressi della Stazione delle corriere di Tolmezzo, dove i militari della Stazione di Forni di Sopra e quelli del Nucleo Operativo hanno segnalato alla Prefettura due maggiorenni trovati in possesso di qualche grammo ciascuno di cannabinoidi.

