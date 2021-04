Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONECIVIDALE C'è un tavolo tecnico che si occupa di questo aspetto e che valuterà attentamente i dati alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, anche in rapporto allo stato di avanzamento delle vaccinazioni. Non si sbilancia il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, rispetto ai prossimi dati che tra giovedì e venerdì potrebbero riportare il Friuli Venezia Giulia in zona...