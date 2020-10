PATRIMONIO

UDINE Un bronzetto del II secolo a.C., del valore di 80mila euro consegnato dai Carabinieri del Comando per la Tutela del patrimonio culturale di Udine al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi.

LA STATUINA

Il bronzetto,opera di un artigiano locale dell'epoca, era stato rubato in un'epoca imprecisata nel corso di uno scavo clandestino

La Figura maschile orante con patera, dell'altezza di 15 cetimetri, sarà consegnata oggi al Museo nazionale etrusco di Chiusi dal comandante del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (di Udine, il maggiore Lorenzo Pella, alla presenza del direttore regionale musei della Toscana, Stefano Casciu, del sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Elena Torresin, e della direttrice Maria Angela Turchetti.

Il bronzetto, di eccezionale pregio e rarità, fa parte di una serie di esemplari limitati che derivano da una matrice a fusione unica, alcuni dei quali esposti nei musei d'Oltreoceano.

LE INDAGINI

Le indagini hanno accertato che il prezioso manufatto, del valore di mercato di 80mila euro, è stato prima commercializzato in Friuli e poi, dal 1998, da un antiquario in Veneto. Nel corso degli anni, l'opera è passata tra le mani di proprietari diversi, dal Friuli al Veneto e viceversa. Nel febbraio del 2019 è stata infine individuata dai Carabinieri del Nucleo Tpc di Udine sul sito web di un'attività antiquariale friulana. In seguito alle verifiche effettuate in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, la Procura della Repubblica di Udine ha emesso decreto di sequestro dell'opera. La collaborazione tra i militari e il museo continua a rivelarsi fruttuosa: le analisi tecnico-scientifiche (microscopia ottica, analisi stilistica e comparazione con altri reperti della collezione museale) riconducono la produzione del bronzetto al territorio di Chiusi in epoca etrusca. Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttora in corso, portano alla denuncia di due esercenti per ricettazione e mirano a risalire alla filiera criminale.

I GEMELLI

Circostanze curiose riguardano questo bronzetto e due esemplari simili: nel primo numero del Bollettino delle opere d'arte trafugate a cura del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, un manufatto gemello figura tra le opere da ricercare, riconducibile al furto più importante subito dal Museo di Chiusi, avvenuto nel 1971. In quella occasione furono trafugati anche altri beni archeologici, parte dei quali è stata individuata nei decenni successivi in varie collezioni italiane e statunitensi. Ancora, un terzo bronzetto ellenistico, riconosciuto quale oggetto di furto perpetrato nel 1988, è stato restituito dall'Inghilterra all'Italia nell'ottobre 2018.

