Bracconaggio, tre arresti anche in provincia

L'INCHIESTA

SEDEGLIANO Un anno fa vennero intercettati a Villorba e trovati in possesso di 16 tordi sassello, 51 merli, 15 Ciuffolotti e 1 Crociera. Furono arrestati dalla Forestale perchè accusati di aver acquistato uccelli rubati per poi rivenderli a commercianti e cacciatori. I loro traffici però, secondo la Procura di Trento, erano molto più vasti. E soprattutto sono continuati ad andare avanti anche nel corso di quest'anno. Fra le 18 persone arrestate tra Veneto e Lombardia dalla Forestale di Trento, 7 delle quali in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, ci sono anche Alessandro Lavina, 50enne di Godega di Sant'Urbano, e Maurizio Pasini, 61enne di Vittorio Veneto. Agli arresti, alla Giudecca, c'è finita anche la compagna di Lavina, Zelina Corbonese, 50enne di Conegliano, oltre a una coppia di Sedegliano, provincia di Udine, Alberto Visintini e la moglie Giuliana Tuttino, di 58 e 52 anni. Nove le perquisizioni in provincia di Treviso eseguite dai carabinieri forestali delle varie stazioni che hanno permesso di rinvenire un centinaio di uccelli vivi da richiamo (prevalentemente turdidi, passeriformi e fringillidi) e 350 esemplari morti, conservati all'interno di congelatori e destinati alla ristorazione. I carabinieri forestali trevigiani hanno rinvenuto nel corso delle perquisizioni trappole a scatto, strumenti per inanellare, anelli alterati, strumenti informatici, telefoni e vari documenti. Quarantotto in totale gli indagati (8 dei quali residenti in provincia di Treviso, arrestati compresi), accusati a vario titolo di bracconaggio, ricettazione, furto venatorio, riciclaggio, maltrattamenti di animali e detenzione abusiva di armi.

IL SISTEMA

I nidiacei (uccellini appena nati), tramite un fornitore trentino venivano importati dalla Polonia (dove venivano strappati dai nidi ancora implumi) e procurati al prezzo medio di 26 euro ciascuno, per poi essere rivenduti, una volta allevati, a circa 300 euro per essere utilizzati prevalentemente come richiami per l'attività venatoria. I traffici avevano due percorsi paralleli. Uno lombardo, con base operativa nella Piana Rotaliana, in Trentino, e uno veneto - friulano, in mano, secondo gli inquirenti, ad Alessandro Lavina e ad Alberto Visintini.

LO SMERCIO

L'allevamento era a casa di quest'ultimo, a Sedegliano, dove ogni settimana arrivavano dall'estero migliaia di volatili. Lavinia si occupava di mantenere la rete con i clienti e di organizzare le cessioni da Godega di Sant'Urbano (il luogo di ritrovo e stoccaggio di piccole quantità di animali era in via Vizzole), evitando controlli, utilizzando diverse utenze telefoniche e individuando zone di scambio appartate. Per i nidiacei catturati illecitamente all'estero veniva preparata una documentazione specifica. Ad occuparsene era il pordenonese Giuseppe Moras (ai domiciliari), che forniva anelli e certificati falsi di provenienza, depositati a casa di un altro trevigiano indagato, il 75enne castellano Giuseppe Scremin. Pasini, invece, secondo le accuse, era l'autista di Lavina, l'uomo che in più occasioni avrebbe anche messo a disposizione la propria auto, così come Zelina Corbonese, per il trasporto degli animali. Lavina, dopo il primo arresto, aveva iniziato ad usare il telefonino della compagna per poter mantenere i contatti con i clienti e con il fornitore Girolamo Panteghini, 75enne di Trento, pure lui finito in carcere.

Alberto Beltrame

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA