IL CASO

UDINE Ancora violenza in pieno giorno in centro a Udine. Dopo il parapiglia con accoltellamento di mercoledì pomeriggio avvenuto in via Roma che ha portato al ferimento di un 20enne pakistano, attorno alle ore 17 di ieri altra rissa, stavolta in via Vittorio Veneto. Dieci complessivamente le persone che se le sono date di santa ragione, usando come armi pure le custodie delle civette dei giornali della vicina edicola. La rissa, come documentato da diversi residenti e commercianti della zona con alcuni video che hanno fatto in breve tempo il giro del web e delle chat, avrebbe avuto origine di fronte al vecchio cinema Odeon e poi si è sviluppata tra i portici e la strada, all'altezza dell'incrocio con via Rauscedo. Urla, grida, calci e pugni hanno preso la scena tra lo sbigottimento generale dei passanti, con gli stranieri che si sono sfidati in strada per un probabile regolamento di conti, incuranti anche delle auto in transito lungo la via.

OPERATORI

Sul posto poco dopo sono giunte le gazzelle dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine e in supporto le volanti della Questura cittadina che stavano transitando in zona, militari ed agenti intervenuti per sedare l'alterco, sono riusciti a bloccare due degli stranieri protagonisti del pestaggio, quelli che sono rimasti contusi, gli altri invece si sono dati alla fuga scappando tra le strade adiacenti. Nel frattempo i clienti e gli astanti dei bar della zona se ne sono andati impauriti, altri invece si sono rintanati all'interno dei locali, increduli per quanto stava accadendo. Alcuni come detto hanno estratto i loro telefonini filmando le scene da far west, e proprio grazie anche all'ausilio di questi filmati i militari dell'arma stanno cercando di ricostruire i fatti ed arrivare all'identificazione della comitiva. Scioccata pure la titolare dell'edicola alla quale sono stati sottratti i porta locandine dei quotidiani, utilizzati dal gruppo per pestarsi. Lo sdegno e la rabbia degli udinesi si è poi riversata sul web con centinaia di commenti rispetto all'accaduto, tra chi invoca maggiore presidio del territorio, chi reclama l'intervento del Questore tra cui anche alcuni consiglieri comunali e chi si chiede come mai ci sia troppo lassismo anche per quanto riguarda il rispetto delle normative anticovid. Mercoledì invece il teatro della lite tra gli stranieri, in quel caso pakistani, era stata la zona di borgo Stazione, e anche in quel caso dalle parole si è passati alle mani; alla fine è spuntato anche un taglierino, lo ha estratto dalla tasca uno dei ragazzi, usandolo contro uno dei contendenti, ferendolo al braccio. A quel punto erano stati allertati i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati i carabinieri del Norm della compagnia di Udine e una ambulanza del 118. Mentre il gruppetto protagonista della scazzottata si è dato alla macchia, il ragazzo ferito, di 20 anni, richiedenti asilo ospitato in città, è rimasto sanguinante a terra ed è stato successivamente assistito dall'equipe medica che lo ha curato e trasferito per accertamenti al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

