Botte e soprusi per vent'anni condannato il marito-padrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CALVARIOUDINE Ha subito in silenzio botte e soprusi da parte del marito per 20 anni, picchiata con la cinghia o con tubi e quant'altro l'uomo potesse trovare in casa, costretta a vivere praticamente segregata in casa, impossibilitata a comunicare con l'esterno o a uscire da sola, nemmeno nel cortile della loro abitazione, privata di qualsiasi autonomia economica.Non lo ha mai denunciato, nel timore di cosa avrebbero potuto pensare i familiari. Ha sempre tentato di recuperare il loro rapporto, spaventata, non vedendo alcuna alternativa di...