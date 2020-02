Il presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin ancora bersaglio non per questioni politiche ma per il rapporto di lavoro con la Mtf srl di Lignano cui il 5 febbraio scorso ha chiesto di essere posto in aspettativa. Il blog Perbenista ha portato, infatti, alla ribalta della cronaca l'auto che Zanin ha avuto «in utilizzo esclusivo», una Volvo Xc60 bianca che, secondo la ricostruzione del Blog, sarebbe stata presa a spese di Mtf srl con la formula del noleggio a lungo termine e utilizzata dal presidente «anche per spostamenti di natura privata oltre che per recarsi a palazzo Oberdan». Il 5 febbraio, ha aggiunto il Perbenista nel suo Blog, «l'esponente forzista ha firmato una lettera accompagnatoria di riconsegna della Volvo XC60 alla Mtf». Puntuale e immediata la ricostruzione del presidente Zanin: «Era un fringe benefit, che io pagavo per più di un terzo ed era dato in uso promiscuo. La scelta del fringe benefit fu fatta perché più conveniente rispetto a un rimborso chilometrico. Il 5 febbraio ho chiesto l'aspettativa a far data dall'11 febbraio e, come si deve fare, ho riconsegnato ogni cosa all'azienda, vettura compresa». Il fringe benefit è una voce addizionale alla retribuzione ed è corrisposta i sotto forma di beni e servizi.

