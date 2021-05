Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Al.Pi.) Palazzo D'Aronco ha trovato la sede del nuovo presidio fisso per la polizia locale in Borgo Stazione, presidio che si punta a rendere operativo a giugno: si tratta dei locali dell'ex banca, in viale Leopardi al civico 23 (di fronte alla fermata del bus). L'amministrazione aveva infatti pubblicato l'avviso per cercare un immobile al piano terra da affittare nell'area compresa tra le vie Roma, Europa Unita, Battistig e, appunto,...