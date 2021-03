IL CASO

UDINE Violenta lite nella serata di mercoledì, in via Roma, nel capoluogo friulano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale - che è intervenuta sul posto poco dopo le 21 - , si sono affrontate tre persone: due cittadini pakistani ed un algerino già conosciuto dalle forze dell'ordine. Quest'ultimo e uno dei pakistani presentavano vistose ferite sanguinanti al volto e al capo. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare gli animi che erano molto accesi e si sono subito impossessati della spranga di ferro impugnata da uno dei tre. Ne è nata una colluttazione in cui uno degli stranieri ha cercato di riprendersi la barra metallica. Alla fine i poliziotti sono riusciti, non senza difficoltà, ad avere la meglio e, in quei momenti, il cittadino algerino è riuscito a scappare. Nel frattempo è giunta una pattuglia di carabinieri in supporto. Alla fine gli agenti hanno sequestrato la spranga. Nei confronti dei tre stranieri scatterà una denuncia per le ipotesi di reato di oltraggio, resistenza, minaccia, rifiuto di fornire le generalità e anche una multa per ubriachezza.

L'EPISODIO

Porta la compagna in ospedale ma viola le norme anti-covid e successivamente dà in escandescenze, prendendosela con alcune pareti della struttura sanitaria. Protagonista un uomo di 26 anni, di origine cubana, residente nel sandanielese: la compagna necessitava di cure, ma lui ha danneggiato una sedia e una parete di cartongesso del pronto soccorso. Il ragazzo è stato quindi denunciato dai carabinieri per le ipotesi di reato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stato anche sanzionato per ubriachezza e inosservanza delle disposizioni anti-virus. È successo nella notte di giovedì 11 marzo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il giovane aveva accompagnato al pronto soccorso la convivente che aveva bisogno di cure. Poi, visto lo stato di agitazione dell'uomo, il personale sanitario ha richiesto l'intervento dei carabinieri e sul posto sono arrivati i militari del Radiomobile e, poco dopo, in supporto anche i colleghi della stazione di Udine est. Sono stati questi ultimi ad accompagnare la donna negli ambulatori visto che il compagno, in stato di alterazione, l'aveva trattenuta per le braccia.

GONARS

Ci sarebbe il dolo dietro l'incendio sviluppatosi nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 marzo nel cortile della scuola materna di Castions di Strada. Qui un'auto, che a quanto poi appurato apparteneva ad una delle suore che gestiscono l'asilo, è andata a fuoco. Le fiamme hanno danneggiato anche le vicine finestre della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri per tutti gli accertamenti necessari. È stata infatti avviata un'indagine su questo episodio che segue di poche ore un altro atto vandalico: la notte precedente, infatti, su alcune case disabitate di via Cavour erano comparse scritte fatte con vernice spray nera. Esprimiamo il nostro sdegno verso un atto gravissimo che ha visto parti lese le suore di Castions di Strada. Un'azione deprecabile che colpisce persone da ringraziare per il loro impegno di educatrici e il servizio svolto all'interno della comunità. Auspichiamo che le Forze dell'ordine facciano piena luce su questa vicenda a dir poco vergognosa hanno dichiarato dal gruppo della Lega nel Consiglio regionale, condannando fermamente il grave atto accaduto nella notte ai danni delle suore della scuola dell'infanzia Figlie di Maria di Castions di Strada ed esprimendo solidarietà e vicinanza alle religiose alla luce di un atto violento che offende le nostre comunità.

