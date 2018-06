Borgo Stazione, Fontanini rilancia: «Chiederò l'intervento dell'esercito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZAUDINE Anche l'esercito in Borgo Stazione se le forze di polizia non basteranno. Il sindaco Pietro Fontanini sembra deciso a non lasciare niente di intentato e ieri, nell'incontro che ha voluto con tutti i vigili, ha annunciato che, extrema ratio, è disposto a chiedere l'aiuto dell'esercito per fermare lo spaccio continuo che i suoi referenti gli segnalano nel quartiere. L'impiego di questo strumento, comunque, andrà valutato all'interno del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica.Intanto, il sindaco marcia a grandi falcate per...