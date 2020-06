OGGI LA DECISIONE

UDINE (loma) Dopo aver lasciato il Friuli Venezia Giulia nel 2016, Paolo Bordon potrebbe salutare anche il Trentino e trasferirsi professionalmente in Emilia-Romagna, dove la giunta del governatore Stefano Bonaccini vedrebbe con favore il manager friulano della sanità alla guida dell'azienda sanitaria di Bologna.

Il direttore generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, riporta la stampa trentina, avrebbe comunicato alla giunta provinciale di esser stato contattato dall'Emilia per prendere la guida dell'Azienda sanitaria di Bologna, realtà sanitaria tra le eccellenze italiane che entro fine giugno dovrà nominare il nuovo responsabile.

CHI È

Cinquantasette anni, nato a Rovigo ma laureatosi nel 1989 in Giurisprudenza a Trieste, Bordon vive a Udine (dove è stato anche vice assessore comunale al Bilancio con il sindaco Sergio Cecotti) e ha svolto gran parte della propria attività professionale in Friuli Venezia Giulia, ricoprendo tra l'altro gli incarichi di Direttore amministrativo presso l'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, dell'azienda sanitaria della Bassa Friulana, dell'ospedale Santa Maria degli Angeli a Pordenone dove è stato anche responsabile dell'azienda per l'assistenza sanitaria del Friuli occidentale, nonché amministratore unico del Centro servizi condivisi della Regione. Un percorso iniziato da Bordon nel 1992, quando aveva vinto il concorso quale Consigliere giuridico presso la Regione Friuli Venezia Giulia dove aveva iniziato a lavorare presso la Ragioneria generale per poi passare alla Direzione Salute.

IN TRENTINO

Lasciato il Friuli nel 2016 per passare a Trento, Bordon in questi mesi è stato in prima linea nel gestire l'emergenza coronavirus nel territorio di competenza, seguendo anche l'allestimento in tempi record di circa 80 posti letto in Terapia intensiva in più rispetto ai 33 canonici di cui disponeva l'azienda e gestendo anche l'approvvigionamento dei disposizioni di protezione dal virus. Problemi comuni a molte altre Regioni del Nord Italia, ma che a detta degli esperti ne hanno messo in luce le capacità gestionali. Il contratto con l'azienda sanitaria trentina scadrà tra dieci mesi e la decisione presa dalla giunta del presidente Maurizio Fugatti, a maggio, di provvedere a una razionalizzazione delle spese del settore sanitario, unita al fatto di esser stato nominato quattro anni fa da una maggioranza di colore politico differente, potrebbe portare Bordon a Bologna.

IN EMILIA

Il 30 giugno scadranno i contratti di tutti i direttori generali in ambito sanitario, e il governatore Bonaccini punta ad accogliere ai vertici di quella che è considerata la sanità migliore a livello nazionale, dei nuovi manager, tra i quali appunto Bordon, mentre l'assessore alla Salute Raffaele Donini ha annunciato un piano di investimenti da 1 miliardo in cinque anni con la costruzione di nuovi ospedali. Una sfida non da poco per Bordon, che due anni fa ha partecipato alle selezioni per entrare nell'elenco dal quale l'Emilia Romagna attingerà per le nomine.

Dopo aver declinato l'invito a tornare in Friuli, questa volta Bordon potrebbe comunicare, forse già oggi, l'intenzione di non rifiutare anche questa nuova opportunità.

