Boom per il master, si pensa di triplicare le classi

FORMAZIONEUDINE Laurea professionalizzante? Va bene, se in affiancamento anche a un rafforzamento degli Its. La presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli non nasconde alcune perplessità su un percorso su cui il rettore uscente Alberto Felice De Toni ha puntato molto. Non per la laurea in sé, ma per il rischio di impoverire il bacino di riferimento di un altro percorso che sta facendo faville, quello degli Its (i percorsi di specializzazione tecnica post diploma), con il Malignani di Udine in prima fila, che formano i cosiddetti...