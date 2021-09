Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In regione, nella settimana dal 25 al 31 agosto, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 100, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 31,1% rispetto alla settimana precedente. In tre province su 4 si è superata la soglia settimanale di 50 casi per 100 mila abitanti. Restano ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia...