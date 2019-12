Boom di minori stranieri non accompagnati: è allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Boom di minori stranieri non accompagnati in Fvg. I numeri fanno una certa impressione, tanto che il deputato azzurro Roberto Novelli parla di «situazione che rischia di diventare insostenibile». Al 31 ottobre 2019 i minori stranieri non accompagnati censiti in Italia erano 6566, di questi ben 694 (599 maschi e solo 5 femmine) risiedevano in strutture del Friuli Venezia Giulia, terza regione per accoglienza dietro alle ben più grandi Sicilia e Lombardia. Gran parte dei minori presenti nelle 33 strutture dedicate presenti sul...