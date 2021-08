Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIUDINE Boom di cicloturisti in Friuli Venezia Giulia: un terzo in più rispetto allo scorso anno con un picco di presenze concentrato nei mesi estivi fra giugno e agosto.Secondo i numeri forniti dalle Ferrovie sono il 37% in più rispetto allo scorso anno i cicloturisti a bordo dei treni regionali Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in Friuli Venezia Giulia. Un primo bilancio della stagione estiva 2021 conferma un fenomeno in costante...