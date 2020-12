IL QUADRO

UDINE Millecinquecento chiamate dal primo lockdown di febbraio a oggi, con un'impennata dei numeri generali ma, soprattutto, delle telefonate arrivate da giovani tra i 26 e i 35 anni, il 15% dei chiamanti. È quanto sta accadendo al Telefono Amico di Udine, gestito da 12 volontari attraverso servizio telefonico. La sintesi della situazione udinese, dove il Centro è presieduto da Elisa Peressin, è stata fatta in concomitanza con la fotografia dell'andamento nazionale, che ha messo in evidenza una richiesta d'aiuta incrementata del 71% dall'inizio dell'emergenza Covid. Le telefonate arrivate nel capoluogo friulano sono per il 60% di soggetti maschili, confermando la caratteristica di questo servizio, e per il 40% da donne. Il picco delle chiamate nel corso del 2020 si è avuto tra aprile e maggio e, in un continuo, da agosto. I problemi prevalenti per i quali si chiede un confronto e un supporto «sono connessi all'area del sé, cioè solitudine e disagi esistenziali, ma anche relazionali e lavorativi», spiega Peressin. I volontari, per affrontare in maniera adeguata ogni tipologia di telefonata sempre coperta dall'anonimato e dal massimo riserbo, sono soggetti a un corso di formazione iniziale «molto selettivo» e «a percorsi di formazione continui, che si concretizzano anche in un confronto bimensile tra il gruppo dei volontari». Abituati ad affrontare le più diverse situazioni, i volontari quest'anno sono stati colpiti dall'incremento considerevole delle chiamate dalla fascia giovanile. «Dovremo vedere l'evoluzione di questa novità sottolinea la presidente Peressin -, per capirne fino in fondo le dinamiche e le caratteristiche. Di certo può aver influito il cambio di numero telefonico del servizio, ora divenuto un numero fisso e non legato al 199, con conseguente abbassamento delle tariffe. Tuttavia, ciò non è sufficiente a motivare l'aumento percentuale avuto. Ci pare di capire prosegue Peressin che anche tra i giovani e i giovani adulti, quando i problemi si fanno più profondi, i social non bastano più. È necessario il rapporto più diretto ed emotivamente coinvolgente con una persona, quello che può offrire un servizio in voce». La durata delle telefonate è piuttosto variabile, anche se la media è di circa una decina di minuti. «Tra i più giovani può essere molto più breve, perché chiamano mentre sono in strada o perché hanno visto il richiamo di Telefono amico alla fermata del bus o in stazione racconta la presidente -. Spesso in questa fascia d'età ha proprio tutte le caratteristiche della veloce telefonata fatta all'amico, perché hai bisogno di sentirlo un attimo, di chiedergli qualcosa velocemente». Non di rado si domandano consigli, quelli che non si chiedono, per motivi diversi, ai genitori o in famiglia.

AUTOANALISI

«Ma è proprio ciò che Telefono Amico non dà mai e in assoluto sottolinea Peressin -. Il nostro è un supporto per un'autoanalisi e perché ciascuno trovi in sé e da sé la capacità di reagire alla propria situazione». La mano, comunque, è sempre tesa, come lo è stata per chi l'ha cercata chiedendo attenzione per i familiari di chi decide di non vivere più. «È possibile che si sentano soli e abbandonati nell'affrontare questa situazione racconta la presidente udinese -. Da qui è nato il progetto che stiamo supportando a Turriaco dove, su iniziativa di una familiare, sarà posizionata una scultura in legno dedicata a Un amico fragile». Per supportare Telefono Amico, intanto, a livello nazionale è stata lanciata una speciale asta solidale su Charity Stars (https://www.charitystars.com/collection/telefono-amico-italia-it.) con l'adesione di celebri cantanti, artisti e scrittori.

Antonella Lanfrit

