Boom del cicloturismo in Friuli, +48 per cento in due anni

IL QUADROUDINE Boom dei turisti in bicicletta in Friuli e, con un aumento del 48 per cento in due anni. È una delle cifre contenute nel report predisposto dalla Fiab Fvg per tracciare un bilancio sulle azioni avviate in regione negli ultimi anni «per promuovere il cicloturismo, l'intermodalità e la mobilità ciclistica quotidiana». In primo piano soprattutto gli interventi sulla ciclovia Alpe Adria e la rete Recir che, si legge nella nota del coordinatore Fiab Fvg Federico Zadnich, «hanno portato ad un boom delle presenze di turisti in...