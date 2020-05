LAVORO IN EMERGENZA

UDINE Sono 70.798 le domande di Indennità 600 euro, prevista dal Decreto del 17 marzo Cura Italia in favore di cinque categorie di lavoratori, accolte in Friuli Venezia Giulia. Lo ha comunicato ieri l'Inps nel documento elaborato dal Coordinamento generale statistico dell'Istituto.

CHI LO HA CHIESTO

Di queste il numero più elevato, pari a 54.120 istanze, è quello relativo ai lavoratori autonomi quali artigiani e commercianti (art. 28), 7.596 sono state invece le domande accolte relative ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata (art.27), 5.064, quelle del settore agricolo (art. 30) e 3.474 quelle relative agli operatori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29). Infine sono 544 i lavoratori dello spettacolo che in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto l'indennità per il mese di marzo. (art.38).

Quasi il 60 % delle domande sono pervenute all'Istituto nei primi quattro giorni di aprile. Nel complesso in Italia sono state presentate 4.815.350 di domande di cui 3.995.700 sono state accolte, pari all'82% del totale. Il restante 18% riguarda domande che sono state respinte o sono ancora in fase di istruttoria per approfondimenti e rielaborazioni in corso.

IN FONDO ALLA CLASSIFICA

Per numero di domande ricevute il Fvg si colloca al quint'ultimo posto nel panorama nazionale. L'Istituto precisa, inoltre, che entro lunedì 25 maggio verrà completato il pagamento dell'indennità relativa al mese di aprile per chi l'ha già riscossa in precedenza, mediante bonifico bancario (che avrà luogo entro il 29 maggio). Dal 26 maggio si procederà, invece, a mettere in pagamento del bonus per quanti hanno ricevuto il precedente pagamento presso Poste Italiane.

CASSINTEGRAZIONE

I settantamila destinari del bonus da 600 euro si aggiungono in Friuli Venezia Giulia, ai circa centosessantamila dipendenti dei settori privati (su circa trecentomila) che nei mesi dell'emergenza sono posti, a vario titolo e per periodi differenti, in cassintegrazione. In pratica, su circa mezzo milione di lavoratori (comprensivi quelli dei settori pubblici), poco meno della metà è rimasta inoccupata più o meno a lungo tra marzo e maggio. Una parte di questi, specie nei settori come il commercio, ristorazione, turismo e servizi, lo rimarrà ancora a giugno.

LAVORATORI DELLA SANITÀ

Dopo due mesi di lavoro continuo, periodi di più di dieci giorni senza riposo, diverse ore di straordinario come regola per ogni turno, i lavoratori della sanità chiedono ora alla Regione un riconoscimento concreto per l'impegno sul fronte Covid-19. I sindacati di federazione della sanità di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia, a nome di 20mila lavoratori e lavoratrici del comparto, sollecitano l'amministrazione regionale e le Aziende sanitarie ad aprire «un confronto a tutto campo sull'andamento delle assunzioni dall'inizio dell'emergenza, sull'evoluzione dei contagi, sulle risorse che verranno messe in campo per assicurare i livelli essenziali di assistenza e coprire i turni aggiuntivi richiesti al personale».

PIÙ TRASPARENZA

Prima ancora di affrontare il capitolo risorse, i sindacati puntano il dito sulla necessità di una maggior trasparenza. «Se è vero che l'Istituto superiore della sanità ha definito il Fvg un modello per la gestione dell'emergenza dichiarano i segretari generali Orietta Olivo (Fp-Cgil), Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp) e Luciano Bressan (Uil-Fpl) questo non vale per le relazioni sindacali».

«Solo dopo reiterate richieste alle aziende - raccontano in un comunicato congiunto - queste hanno fornito, e solo parzialmente, i dati richiesti: trattandosi di una prassi adottata da ciascuna Azienda dei servizi sanitari, crediamo che dietro a questo ci sia una precisa scelta della Regione e dell'assessorato, assessorato dal quale attendiamo ancora un piano sulla destinazione delle risorse aggiuntive 2020, da noi formalmente chiesto già il 14 aprile. A più di un mese da quella richiesta, a due dal decreto cura Italia e viste anche le disposizioni dal nuovo decreto Rilancio, che in tutto destinano 20 milioni di poste aggiuntive a copertura degli straordinari e non solo, non ci è mai stata inviata alcuna proposta di accordo così come promesso in fase di incontro».

FVG IN RITARDO

Se in Friuli Venezia Giulia si attende ancora una proposta di partenza, altre Regioni hanno già provveduto a chiudere gli accordi con i sindacati sulle risorse aggiuntive. Da qui la necessità di spingere sull'acceleratore: «Non soltanto spiegano ancora Olivo, Bevilacqua e Bressan per dare un riconoscimento concreto al ruolo svolto di chi lavora in sanità, e che ha pagato un duro prezzo al virus in termini di contagi, ma anche per risolvere i problemi aperti, a partire dall'operatività del comitato regionale sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, riunito una sola volta, dalla mancata costituzione dei comitati aziendali e dalla totale mancanza, con giugno ormai alle porte, di un piano ferie sul personale».

«La sensazione, sconfortante, è che sui protocolli di gestione della sicurezza e dell'organizzazione del lavoro - chiosano con amarezza i rappresentanti dei tre sindacati del comparto sanitario - siano più avanti molti comparti privati che la sanità pubblica, dove incrociare il virus non è un rischio, ma una certezza. Se il modello Fvg è solo questo, è davvero il caso di dire no, grazie».

