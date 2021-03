IL CASO

UDINE Il Tribunale di Udine boccia la Regione per come ha regolamentato l'accesso ai contributi per l'affitto prima casa, escludendo i cittadini stranieri che non certificano l'assenza di proprietà nei paesi d'origine. Il Governo regionale, con il presidente Massimiliano Fedriga, prende atto ma considera l'ordinanza «fortemente discriminatoria» nei confronti degli italiani e studia «i margini per opporci». «Costituisce discriminazione», ha scritto nell'Ordinanza, la condotta della Regione laddove nel Regolamento varato il 15 aprile di un anno fa ha inserito, tra l'altro, due paletti per poter beneficiare del sostegno: non avere proprietà di immobili in Italia e all'estero; i cittadini extra Ue devono fornire «documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e in quello di provenienza».

Limitazioni considerate discriminanti dal Tribunale, perché escludono tutti i richiedenti di cittadinanza extra Ue che non forniscono tali atti. Comportamento discriminatorio, aggiungono i giudici, anche da parte del Comune di Udine, che ha inserito questa clausola in un suo bando. Le disposizioni sono considerate in contrasto con norme italiane ed europee. Ora la Regione dovrà modificare il Regolamento per il sostegno al contributo economico degli affitti e il Comune di Udine dovrà rivedere la procedura del bando. Il ricorso, ricostruisce l'Asgi, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, è stato proposto da cinque cittadini stranieri, del Ghana e del Marocco, la cui domanda di sostegno è stata respinta perché non sono riusciti ad attestare di non aver proprietà in patria. Nella causa è intervenuta la stessa Asgi, chiedendo che venisse rimossa la «discriminazione collettiva» presente nel Regolamento regionale. Se Asgi ora è «soddisfatto», il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, «prende atto con rammarico della decisione presa dal Tribunale di Udine», perché, aggiunge, «in questo modo si crea una discriminazione verso i cittadini italiani e in particolare verso quelli del Friuli Venezia Giulia». Il presidente evidenzia che «qui le autorità competenti sono in grado di verificare il contenuto di un'autocertificazione riguardante la proprietà di un cittadino italiano. Lo stesso invece non può essere fatto nel caso di persone provenienti da alcuni Paesi». Per Fedriga a essere «fortemente discriminatoria» nei confronti dei cittadini italiani è «la decisione del Tribunale», tanto che la Regione valuta di opporsi all'Ordinanza. Non solo. «Non demordiamo afferma il presidente e troveremo altri strumenti per non tornare indietro». Nella visione di Fedriga, «in Friuli Venezia Giulia non viene fatto nulla di straordinario, chiediamo solamente che queste persone certifichino di non possedere una determinata proprietà». Il presidente assicura che «nessuno vuole discriminare», ma «ci deve essere un principio di priorità». Totalmente opposto il commento del consigliere regionale di Open Fvg, Furio Honsell, «soddisfatto per la bocciatura del Regolamento. Abbiamo più e più volte argomento in Consiglio che ricorda si trattava di norme discriminatorie, ingiuste e dannose per la coesione sociale e, infatti, avevamo votato contro». Così ora Honsell «plaude alla giustizia che metto un freno all'ideologia di chi governa la Regione». Ma il consigliere di maggioranza e leghista, Elia Miani, ribatte a distanza: «Tutelare chi effettivamente vive, lavora e contribuisce a costruire la comunità Fvg: queste sono alcune delle nostre priorità per cui i cittadini ci hanno dato fiducia. Continueremo a fare il massimo per tener fede agli impegni presi».

