I soccorritori delle stazioni alpine stanno lavorano a supporto della Protezione Civile per aiutare gli abitanti dei paesi di montagna a risolvere le piccole e grandi criticità legate al maltempo e all'assenza di elettricità e comunicazioni, con disagi per la viabilità stradale, con numerose arterie impraticabili in attesa della pulizia degli spazzanave e della rimozione di alberi e detriti. Ieri pomeriggio, quattro soccorritori della Stazione di Forni Avoltri e della Guardia di Finanza sono intervenuti a Sigilletto per portare una bombola d'ossigeno ad una signora ottantenne con problemi respiratori che stava per esaurire le scorte necessarie. A causa dell'interruzione della strada che collega Forni Avoltri ai paesi di Frassenetto, Sigilletto, Collinetta e Collina, la consegna del prezioso ausilio sanitario - del peso di cinquanta chilogrammi - è stata effettuata attraversando il punto della frana con l'aiuto del toboga: i tecnici lo hanno trainato lungo l'itinerario con gli sci ai piedi. La stessa stazione di Forni Avoltri è stata preallertata in queste ore per l'aiuto nella distribuzione e consegna di medicinali nella località di Collina. A Cavazzo Carnico una persona con problemi di salute, e che era da ore al freddo e senza corrente è stato soccorsa e potrà contare su un generatore. In Val di Lauco i pompieri hanno raggiunto una stalla rimasta isolata e in un'altra stalla di Studena Bassa (Pontebba) è stato portato un gruppo elettrogeno.

