LA GIUNTA

UDINE Via libera al progetto sulle fognature di via Baldasseria Media, un intervento che dovrebbe risolvere la situazione di diverse abitazioni che, in caso di precipitazioni abbondanti, subiscono ormai da anni allagamenti e disagi.

LE DECISIONI

La giunta Fontanini ieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento idraulico della rete fognaria della strada, che saranno realizzati e finanziati interamente dal Cafc, in qualità di gestore delle reti del ciclo idrico integrato. L'investimento è di 1,15 milioni di euro.

L'INTERVENTO

L'attuale rete fognaria di acque miste si è infatti dimostrata insufficiente a smaltire le acque piovane, provocando danni e disagi. Su richiesta del Comune, quindi, il Cafc ha deciso di realizzare una condotta fognaria di acque bianche in cui, se dovesse piovere molto, verrà convogliata l'acqua in eccesso, sgravando la condotta principale. Il progetto prevede la realizzazione di uno sfioratore di acque meteoriche che le recapiterà più a sud, in un nuovo sistema di dispersione al di sotto delle campagne lungo il lato destro del canale di Trivignano ed infine, in piccola parte, nel canale di Trivignano stesso.

È inoltre prevista la realizzazione di un breve tratto di fognatura nera, permettendo l'allaccio al sistema di depurazione comunale del borgo edificato lungo via delle Acacie, posto nella parte più a sud dell'area di intervento.

«Questa amministrazione - ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, ha fortemente voluto questo intervento, di cui si farà carico, sia a livello esecutivo che economico, il Cafc, al fine di adeguare la rete fognaria di via Baldasseria Media al progressivo intensificarsi delle precipitazioni. In questo modo intendiamo porre fine ai continui allagamenti che si verificano nella zona, dando così una risposta alle sempre più frequenti segnalazioni dei residenti».

EX DUODO

Nella stessa seduta, l'esecutivo Fontanini ha anche dato l'ok per valutare l'alienabilità della ex caserma di viale Ungheria: gli uffici avranno quindi il compito di dare avvio alla procedura per chiedere al Mibact (il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) il nulla osta alla vendita. L'iter è necessario in quanto la struttura, che è stata anche sede del Convento dei Missionari e conserva degli affreschi al suo interno, è vincolata. Il compendio, che il Comune ha ricevuto in eredità dalla ex Provincia di Udine, occupa una superficie di 4.600 metri quadrati e, a patrimonio, vale circa 3,5 milioni di euro.

Il bene, catastalmente, è ancora intestato all'ex ente intermedio e Palazzo D'Aronco chiederà anche alla Regione (grazie alla quale l'edificio è entrato nel patrimonio comunale) un parare sull'operazione.

Per la Duodo hanno manifestato interesse alcuni privati (un anno fa, l'Accademia d'Arte Tiepolo), ma l'assessore Francesca Laudicina ha comunque sottolineato che, in caso la caserma possa essere venduta, la cessione sarà fatta tramite gara.

Alessia Pilotto

