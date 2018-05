Bolzonello: ho fatto quel che potevo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTROSINISTRATRIESTE Sergio Bolzonello arriva in Consiglio regionale a Trieste dopo l'una, quando ormai le percentuali non lasciano più adito ad alcun dubbio dell'ultimo minuto. Il suo posto, dopo cinque anni da vicepresidente della Regione a fianco di Debora Serracchiani, sarà all'opposizione avendo ottenuto il 26,8% dei voti pari a oltre 140mila preferenze.«Dobbiamo ripartire con determinazione ma non con superficialità commenta davanti a decine di microfoni e telecamere tra tv locali e nazionali . Faremo una opposizione sui contenuti,...