LA VICENDA

UDINE Tamponi prudenziali per cinque consiglieri regionali dopo la notizia della positività al covid del capogruppo del Pd Sergio Bolzonello. Era stato lo stesso esponente dem a comunicare, martedì, in una nota di aver fatto il test «a seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al covid» e che l'esame aveva «dato esito positivo al virus».

I PROVVEDIMENTI

Bolzonello, che ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha smesso di essere asintomatico: a quanto pare, avrebbe accusato alcuni disturbi, come una febbre non alta e mal di testa. Il giorno prima aveva assicurato di non aver avuto contatti negli ultimi giorni con altri consiglieri o con lo staff di segreteria del gruppo, ma con persone esterne legate alla sua professione. Ad ogni buon conto, visto che aveva partecipato ai lavori del consiglio regionale la scorsa settimana, in via prudenziale, sono stati seguiti rigorosi protocolli, come spiega il presidente dell'assemblea Fvg Piero Mauro Zanin: «Oggi (ieri ndr) il consiglio è stato sanificato per precauzione. Domani si potrà riprendere. Abbiamo comunicato all'autorità sanitaria la piantina dell'aula. È stato disposto il tampone per consiglieri che erano più vicini a Bolzonello: Diego Moretti, Francesco Russo, Roberto Cosolini e Antonio Lippolis. Test anche per Cristiano Shaurli, con cui Bolzonello si era intrattenuto a pranzo», spiega Zanin. Comunque, aggiunge, «secondo l'indicazione data dal dipartimento, il fatto che Bolzonello abbia avuto i sintomi oggi (ieri ndr) farebbe pensare che il contagio sia avvenuto entro i cinque giorni precedenti, quindi presumibilmente nel weekend», quando il consiglio era ormai storia passata.

I CONSIGLIERI

Ieri pomeriggio verso le 16 il segretario regionale del Pd Shaurli ancora attendeva di essere convocato per il tampone: «Ho pranzato con il capogruppo giovedì e giustamente è meglio prendere tutte le precauzioni del caso. Non ho ancora fatto il tampone: sto aspettando che mi chiamino». Non è la prima volta che il virus colpisce il palazzo: a marzo, infatti, era risultato positivo Igor Gabrovec ed anche allora erano scattati i test per chi aveva avuto contatti più ravvicinati (fra cui lo stesso Bolzonello, Moretti, Russo e Lippolis). «L'altra volta - aggiunge Shaurli - ero lontano da Gabrovec. Ci eravamo messi in isolamento autonomo per precauzione. All'inizio ci eravamo fermati tutti, poi si è deciso di far fare il tampone solo a quelli più vicini a lui e io non ero tra quelli». Shaurli ieri ha sentito via messaggino il collega di partito per sincerarsi delle sue condizioni: «Se i sintomi sono comparsi ora, probabilmente il contagio sarà avvenuto nel fine settimana e quindi a distanza di tempo dal consiglio - ragiona Shaurli -. In ogni caso, in aula abbiamo mantenuto tutti sia le mascherine sia le distanze. Nel mio caso, avendo pranzato con Bolzonello, è chiaro che la mascherina a tavola non ce l'hai e quindi è giusto mantenere la precauzione». Ma Shaurli non è preoccupato. Secondo lui i consigli regionali devono continuare in presenza: «Con tutte le precauzioni che abbiamo adottato, credo che si debba dare il segnale che l'attività politica riparte come sono ripartite le fabbriche e le scuole. È giusto tenere aperto il consiglio, pur con tutti i presidi di sicurezza. Il mio auspicio è che anche in questo caso ci sia la riprova che le misure funzionano». Pure Moretti (Pd) resta saldo sulla linea che le assemblee regionali si debbano tenere in presenza, posto che il virus può colpire ovunque, anche in famiglia. Il vicecapogruppo dem ha fatto sapere di aver già fatto ieri il tampone come i colleghi Russo e Cosolini e che, come gli altri, resterà a casa in isolamento fino a quando non avrà il risultato. «Sono tranquillo - aggiunge Cosolini -. Ho fatto il tampone. Per quelle che sono state le circostanze, credo che il rischio di contagio fosse molto remoto, ma era giusto farlo e l'ho fatto. Sono in attesa dell'esito - diceva ieri pomeriggio -. Ho incontrato Moretti, Lipplis e Russo, che come me si sono sottoposti al test». L'ex assessore ricorda che in aula «sono state adottate misure stringenti. Io, poi, da giovedì all'ora di pranzo non ho contatti con Bolzonello e non ci siamo mai trovati al di fuori dal distanziamento abituale previsto dalle misure di sicurezza». Anche secondo lui i lavori devono continuare live, seguendo le regole

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

