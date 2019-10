Bollette elettriche non pagate il Tar Fvg condanna il ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOREMANZACCO Bollette elettriche non onorate per 74.525 euro e decreto ingiuntivo conseguente ignorato: ecco perché il Tribunale amministrativo regionale ha appena condannato il Ministero della difesa per conto del Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli, con sede a Remanzacco.Il decreto, emesso dal Tribunale di Trieste, risale al dicembre 2018. La sentenza dei magistrati amministrativi è stata sollecitata da un ricorso proposto da Banca Ifis Spa, cessionaria dei crediti vantati da Enel Energia. All'udienza il reparto...