UDINE Ha preso il via lunedì 1 giugno per concludersi a novembre, Dipiù , il programma di fidelizzazione, 100% digitale, che nasce dalla nuova collaborazione tra Bluenergy Group, multiutility con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il Nord Italia, e Advice Group, la prima società di fidelizzazione in Italia. Dipiù nasce con l'obiettivo di premiare la fedeltà dei clienti Bluenergy ed è stato studiato per permettere all'azienda di coinvolgere e dialogare con i propri clienti e restituire loro valore in termini di opportunità personalizzate. Prestazioni sanitarie agevolate, vantaggi orientati al green e l'estrazione finale di un'auto elettrica Renault Zoe Life sono solo alcuni degli step che consentiranno ai clienti di intraprendere un percorso di fidelizzazione volto a promuovere una relazione valoriale, guidandolo verso uno stile di vita eco-sostenibile e attento alla qualità dei consumi energetici.

Dipiù è pensato per ingaggiare nel tempo i clienti Bluenergy, mantenendo alta la loro attenzione grazie a meccaniche premiali che stimolano l'interazione periodica. Inoltre, il cliente viene coinvolto in missioni di differente natura, funzionali al gioco, che gli permettono di accedere ad ulteriori vantaggi. Le missioni sono particolarmente importanti ai fini del programma anche per Bluenergy: stimolano la brand awareness, rispondono ad esigenze di business dell'azienda come ad esempio la promozione dell'offerta dei servizi a valore aggiunto, e favoriscono la conoscenza e la profilazione del cliente stesso.

