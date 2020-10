IMPRESE

UDINE Prosegue la crescita del gruppo Bluenergy: il fatturato sale a 344 milioni e si rafforza il polo dei servizi. La società che opera nell'ambito della fornitura di luce, gas e servizi, non si ferma e, nonostante il difficile contesto generale legato alla pandemia, continua la sua crescita, chiudendo il bilancio 2020 con un fatturato consolidato pari a 344 milioni di Euro rispetto ai 336 milioni dell'esercizio precedente (+2,4%) e con un incremento della base clienti del 14% rispetto al 2019.

Ai positivi risultati hanno concorso l'allargamento della base clienti e l'aumento a doppia cifra dei volumi venduti, sia nel comparto della vendita del gas (+26,6%) che energia elettrica (+29,9%). A questo si aggiunge il significativo contributo apportato dalle società tecniche Rettagliata Tech e Bluenergy Assistance .

L'Ebitda del Gruppo si attesta a 28,4 milioni di Euro in crescita rispetto ai 26,6 milioni del 2019. Il Gruppo ha inoltre effettuato investimenti che hanno riguardato l'acquisizione di aziende, interventi per la digital trasformation e il completamento del progetto di Customer Relationship Management avviato nell'esercizio 2018 e operativo dal 2020 che ha consentito di migliorare i processi di relazione con il cliente, velocizzando i tempi di risposta e migliorando la customer centricity.

Alle positive performance dell'esercizio 2020 ha contribuito in modo significativo la crescita del polo dei servizi costituito dalle società tecniche del Gruppo - Rettagliata Tech, che opera nell'area del milanese e Bluenergy Assistance, polo dei servizi che opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, che ha visto un incremento dei volumi, passati dai 17 milioni di Euro del 2019 ai 22 milioni di Euro registrati nel 2020 (+29,4%). Al raggiungimento del risultato hanno partecipato la linea di business legata ai servizi ad alto valore aggiunto verso la clientela retail come vendita contratti di manutenzione, fotovoltaico e servizi di mobilità elettrica e il consolidamento nel comparto dell'efficienza energetica e dei servizi correlati. Inoltre, nel corso dell'esercizio si è registrato un importante sviluppo sul segmento dei servizi dedicati ai condomìni, con 1172 condomìni gestiti rispetto ai 635 del 2019 (+85,4%).

Bluenergy Group nel corso dell'esercizio 2020 ha continuato il progetto di rafforzamento del polo dei servizi, attraverso l'acquisizione di due società operanti nell'area del milanese, realizzate tramite la controllata Rettagliata Tech. Rettagliata Tech ha infatti acquisito il 70% di Gitermo Srl, e ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda di C.S.T Centro Servizi Termici.

