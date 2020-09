IL SOCCORSO

ANDREIS Un ventinovenne di Carbonera, in provincia di Treviso, ieri è stato soccorso in località Molassa ad Andreis: aveva perso l'orientamento e con il suo cane era rimasto bloccato sul costone della montagna.

L'allarme al Nue112 è stato dato verso le 14.35 di ieri da un escursionista che aveva visto il giovane in difficoltà. Il 29enne aveva rotto il cellulare durante il percorso e non era in grado di chiedere aiuto. È stato notato da una persona che si trovava nella sottostante strada della Molassa e che è riuscita a parlare con il giovane. Aveva smarrito il sentiero Cai 893 scendendo dal monte Fara, a causa di alcuni alberi caduti. Ha perso la traccia ed finito in un punto esposto, non riusciva nè a scendere nè a risalire. È rimasto bloccato su alcuni salti di roccia. Accanto a lui c'era il suo cane, di grossa taglia, a sua volta era impaurito dal vuoto e con grosse difficoltà a risalire il costone.

Il Nue112 ha dato l'allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone, che si è sono mobilitati con le squadre specializzate nel soccorso alpino fluviale. Contemporaneamente è stato allertato il Soccorso alpino della stazione di Maniago, arrivato in tempi rapidi sul posto con una squadra. I volontari del Cnsas, attraversando una zona impervia e grazie alle indicazioni che avevano a disposizione sulla posizione dell'escursionista, sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in salvo. Il giovane è stato imbragato, assicurato con una corda e recuperato dopo aver predisposto anche della corde fisse su cui ancorarsi lungo il percorso di risalita. Con pazienza è stato recuperato anche il cane.

I Vigili del fuoco avevano allertato anche Drago 71, l'elicottero del Nucleo di Venezia.

