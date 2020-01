SANITÀ E AFFARI

UDINE Più o meno alla stessa ora, il 24 ottobre, gli uomini della Guardia di finanza del comando provinciale di Udine bussavano alla porta di casa di Massimo Blasoni. All'imprenditore e fondatore del gruppo Sereni Orizzonti veniva notificato l'arresto con l'accusa di truffa aggravata al sistema sanitario nazionale. Per il re delle case di riposo scattavano le manette e si aprivano le porte del carcere di via Spalato. Tre mesi esatti più tardi, cioè ieri mattina, Massimo Blasoni è tornato ad essere un uomo libero. Il gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, ha revocato gli arresti domiciliari, una misura concessa lo scorso 10 dicembre, quando l'imprenditore 54enne aveva lasciato il carcere udinese.

LA DECISIONE

Non c'è più il pericolo che Massimo Blasoni possa inquinare le prove, e nemmeno che da azionista di maggioranza del gruppo Sereni Orizzonti possa in qualche modo «incidere negativamente sul nuovo corso di riorganizzazione dei servizi svolti in convenzione con le pubbliche amministrazioni». Sono queste le motivazioni addotte dal gip sulla scorta di quanto ha evidenziato il pm udinese Paola De Franceschi. Massimo Blasoni, quindi, è tornato uomo libero perché le indagini condotte dalla Procura udinese sono arrivate a buon punto (le perquisizioni compiute dagli uomini della Guardia di finanza sono proseguite per settimane, così come l'archiviazione del materiale utile all'inchiesta, sia nelle case di riposo che nella residenza di Blasoni) e perché il rinnovamento dei vertici della società deciso il 30 ottobre (Simone Bressan amministratore unico della holding, mentre la Spa ha come presidente il co-fondatore e braccio destro di Blasoni Giorgio Zucchini) ha impresso un cambio di ritmo all'attività aziendale.

GLI ALTRI INDAGATI

È stata rimessa in libertà anche Judmilla Jani, la responsabile delle strutture sanitarie in diverse regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Stesso provvedimento per Federico Carlassara, ex responsabile del personale di Sereni Orizzonti. Infine identico provvedimento per il torinese Claudio Salvai e la svizzera residente a Bologna Manuela Castaldi.

IL COMMENTO

Luca Ponti, il legale del gruppo Sereni Orizzonti che difende il fondatore Massimo Blasoni, ha espresso massima soddisfazione per la decisione ufficializzata ieri mattina dal gip. «Sono molto contento non solo per lui e per me - ha detto Ponti - ma soprattutto per il presente e il futuro dell'azienda, dei tanti dipendenti e degli ospiti delle strutture gestite da Sereni Orizzonti». Appena gli è stato notificato il provvedimento di revoca dei domiciliari, Massimo Blasoni è uscito dalla sua residenza udinese. Il fondatore del colosso delle case di riposo resta indagato per truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. È accusato di aver orchestrato un sistema per modificare i dati relativi all'utilizzo del personale dipendente al fine di ottenere i contributi pubblici e di massimizzare il profitto.

Marco Agrusti

