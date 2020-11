LA VICENDA

UDINE Alla fine si è ridimensionato il caso Sereni Orizzonti, scoppiato nell'ottobre 2019 quando il fondatore del gruppo attivo nel settore delle case di riposo tra il Friuli Venezia Giulia e il resto d'Italia, Massimo Blasoni, finì in carcere a seguito dell'indagine della guardia di finanza di Udine su quella che era stata definita una truffa aggravata ai danni delle aziende sanitarie di sei Regioni italiane tra cui la nostra. L'imprenditore friulano e altri sei componenti del management del gruppo delle residenze per anziani hanno infatti chiesto il patteggiamento ieri in aula in Tribunale a Udine dinnanzi al Gip Matteo Carlisi, con contestuale rivalutazione del reato che è passato da truffa preordinata a frode nella pubblica amministrazione. Ridimensionate di un terzo anche le cifre oggetto del risarcimento che sono state fissate a 3,4 milioni di euro rispetto agli iniziali 11 milioni di euro. Il Gip ha quindi rinviato al 28 aprile 2021 l'udienza per la verifica dell'effettivo pagamento. «Nessuna truffa preordinata, dunque, ma solamente deficit assistenziali in alcune Rsa nel quinquennio 2015-2019», spiegano in una nota i vertici attuali di Sereni orizzonti. «Patteggio, in buona parte ancora convinto delle mie ragioni, perché questo mi pare l'unico modo per dare serenità all'azienda», ha dichiarato lo stesso Blasoni. «Il gruppo che ho partendo dal Friuli opera in Italia Germania e Spagna, occupa 3.500 lavoratori e garantisce assistenza a migliaia di anziani: rappresenta una importante realtà che deve proseguire serenamente e utilmente crescere». I suoi avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo esprimono «grande soddisfazione per il risultato ottenuto dopo il notevole sforzo profuso in tutte le direzioni e grazie anche a un confronto leale e continuo con la Procura della Repubblica, di cui apprezziamo fondato la sensibilità e l'attenzione ai problemi sociali». Sulla stessa lunghezza d'onda l'attuale amministratore unico del gruppo, Simone Bressan: «Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per la conclusione positiva di questa vicenda» «Quanto deciso non fa che confermare la nostra totale estraneità e premia la buona gestione di un gruppo che, grazie alla professionalità dei suoi collaboratori, nell'ultimo anno ha continuato ad offrire servizi di qualità a tutti i suoi 5.000 ospiti. Non possiamo quindi non ringraziare la Procura della Repubblica per l'attenzione che ha sempre dimostrato nel garantire la piena continuità operativa dell'azienda». L'inchiesta, oltre a Blasoni, aveva interessato anche altre figure del Gruppo, tra cui Marco Baldassi nell'allora incarico di consigliere d'amministrazione, Judmilla Jani, ex direttrice di Area 1, nelle loro qualità di responsabili del personale Federico Carlassara e Laura Spera, l'ex direttore dell'Area 2 Claudio Salvai e il già direttore di Area 2 Sergio Vescovi. Blasoni era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere a Udine, poi gli furono concessi gli arresti domiciliari e infine la revoca. Nel frattempo la società aveva cambiato la sua governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA