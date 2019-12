Blasoni di nuovo sotto torchio Sette ore in carcere con il pm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀ E AFFARIUDINE Dal 29 novembre è l'unico protagonista della bufera giudiziaria che si è abbattuta sul gruppo Sereni Orizzonti ad essere ancora in carcere a Udine. E il giorno dopo l'inchiesta rischia di aver vissuto uno dei suoi momenti di svolta. Il fondatore del colosso delle case di riposo, Massimo Blasoni, si è infatti sottoposto a un nuovo lungo interrogatorio. LA DECISIONEL'imprenditore udinese, in carcere dal 24 ottobre, è rimasto sotto torchio per sette ore nel carcere di via Spalato a Udine. Di fronte a lui il pm Paola De...