Bivacca in una casa e ne depreda un'altra

LA VICENDATARCENTO Se ne va da casa per delle cure e si ritrova l'abitazione occupata, depredata e devastata. È capitato nel marzo scorso a un anziano di Tarcento che per un periodo si era assentato. Nella sua abitazione ogni tanto ci va la sorella per controllare che tutto sia a posto. Ma non lo è per niente.La donna chiama i carabinieri che, durante il sopralluogo, si accorgono che delle persone sono entrate nella proprietà, preparandosi da mangiare e banchettando. Non mancano bottiglie vuote e stoviglie sporche.Gli abusivi, inoltre, si...