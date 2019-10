Bini rassicura la Pittini sulla Cimpello-Gemona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Visita, ieri, dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, alla Pittini di Osoppo. Il gruppo vanta un fatturato di 3,5 miliardi e 1.800 dipendenti in 18 stabilimenti. Nel settore dell'acciaio, Pittini è in grado di riciclare tutto il materiale derivante dalle produzioni: per esempio, gli scarti della fusione, ridotti in granella, sono destinati alla realizzazione del manto stradale drenante. L'attività della Pittini movimenta ogni anno 120mila camion, 20mila carri ferroviari e 200 navi: ciò crea un flusso di mezzi...