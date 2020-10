REGIONE

MOGGIO UDINESE «La Regione, nella nuova legge di riforma che poterà in Aula con l'inizio del nuovo anno, aggiornerà gli strumenti di sostegno alle imprese, rafforzando l'operatività dei consorzi in modo da ampliarne il loro raggio di azione e venire così incontro a importanti realtà produttive come la Ermolli». Lo ha detto ieri l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, nell'incontro in municipio a Moggio Udinese nel corso del quale sono state analizzate le necessità avanzate dalla dirigenza della cartiera per continuare a svolgere l'attività adeguandosi alle esigenze del mercato mondiale. Alla presenza del sindaco Giorgio Filaferro e dei vertici della struttura produttiva è stata innanzitutto compiuta una veloce cronistoria sulle richieste avanzate negli anni dallo stabilimento produttivo ed evidenziate alcune delle iniziative già intraprese dall'amministrazione per venire incontro alle necessità dell'opificio.

L'assessore ha prima rivolto un plauso all'amministrazione locale e alla dirigenza della cartiera per aver mantenuto l'attività produttiva in questa zona montana, dando occupazione non solo ad abitanti del paese ma anche a persone dei comuni contermini. «La Regione - ha detto Bini - è molto attenta al territorio montano ed è impegnata con i vari assessori nella creazione delle condizioni per sostenere questa parte del Friuli Venezia Giulia. Sul fronte delle attività produttive, stiamo concludendo la scrittura delle regole che caratterizzeranno la legge Sviluppoimpresa, dove saranno presenti dei passaggi in cui è intenzione incentivare gli imprenditori a investire nelle zone montane. Nella norma vogliamo accompagnare le attività produttive in fase di transizione verso un ammodernamento che consenta loro di competere nel mercato».

«La legge - ha concluso l'assessore - consentirà ai consorzi, attraverso convenzioni con i Comuni, di estendere il raggio di azione. L'intento è di rafforzare il tessuto produttivo montano anche con i contratti di insediamento, che possono essere un valido strumento facendo agire i consorzi con importanti realtà produttive come ad esempio la Cartiera Ermolli di Moggio».

