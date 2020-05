BINARI

UDINE Pendolari fotoreporter per documentare in tempo reale sui social la svolta dei treni al tempo del coronavirus anche in Friuli. Nessuna velleità polemica, spiega Andrea Palese del comitato Alto Friuli. Anzi. «Sulla pagina Facebook dei comitati pendolari Fvg inviteremo tutti a postare le loro foto del nuovo modo di viaggiare a partire dal 4 maggio. Nessun intento polemico. Vogliamo sensibilizzare al massimo su come bisogna viaggiare nel rispetto delle misure di sicurezza». Dalla copertura di naso e bocca alla distanza sociale, dai sedili a scacchiera alle entrate e uscite separate, senza assembramenti. Il tutto in attesa che stazioni e convogli siano attrezzati con appositi adesivi e cartelli (su porte per scendere e per salire e su sedili da usare e no), il che avverrà gradualmente, par di capire, visto che a ieri, complice il weekend del primo maggio, ancora non se ne vedevano le tracce a Udine. Cruciali quindi gli annunci, a bordo e in stazione, ribadiscono i pendolari.

Per ora sui treni non sono ancora comparsi in Fvg i segni della rivoluzione imposta dalla fase due. «In questi giorni ci sono stati problemi di approvvigionamento», fa sapere Trenitalia. Ma garantisce che nei prossimi giorni, a partire da domani e entro le prossime tre settimane, su tutti i treni «appositi pittogrammi» a terra segneranno la separazione nei corridoi, altri segnali indicheranno le porte da usare per salire e per scendere, mentre altri marker sul poggiatesta contrassegneranno i sedili da non utilizzare, con la disposizione a scacchiera già vista sulle Frecce. Nel vestibolo non potranno stare più di due persone. Ogni convoglio sarà disinfettato a fine corsa. Annunci a tappeto a bordo e in stazione. A bordo, dispenser di igienizzante e mascherine obbligatorie. «Trenitalia monitorerà i flussi treno per treno e fermata per fermata. Il primo giorno ci saranno delle cosiddette riserve calde, convogli da attivare in caso di esigenza». Anche se nessuno si aspetta l'assalto alla diligenza il debutto sarà una sorta di prova generale per prendere le misure. Con domani, comunque, il traffico in Fvg passerà dagli attuali 25 treni giornalieri a 97, dal 20 al 60% dell'offerta pre-covid. Il triplo. Resta sospesa la Trieste-Venezia nella parte che scavalla, come le Frecce in Fvg e i collegamenti con Slovenia e Austria.

Confermate anche le corse sulla linea delle Ferrovie Udine Cividale. La Fuc è già partita con l'adeguamento che completerà entro la prossima settimana. Come spiega l'amministratore unico Gianpaolo Graberi, «abbiamo adottato dei coprisedili che indicano su quali posti i passeggeri non possono sedersi per garantire il distanziamento sociale. Non abbiamo scritto da nessuna parte covid per cui potranno essere riutilizzati. Monitoreremo i flussi». I controlli a bordo? Nessuna sospensione, visto che l'allegato al decreto prevede che questa possa avvenire previo parere dell'Agenzia regionale. «Abbiamo chiesto alla Regione e la Regione ha detto che non serve sospendere i controlli a bordo, visto che non è una disposizione ministeriale ma il frutto di appositi accordi. I sindacati non lo hanno chiesto e quindi i controlli si faranno». Per salita e discesa, «i flussi saranno alternati. Chi deve salire aspetterà che tutti i passeggeri siano scesi. Confidiamo nella coscienza civica. Ci saranno delle linee a terra per indicare le distanze da tenere, nelle stazioni di Cividale e Remanzacco».

