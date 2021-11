Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'altra emergenza, per fortuna meno vigorosa rispetto a quella che riguarda soprattutto il popolo dei no-vax di Trieste, è quella dei contagi tra i più piccoli, che non possono ancora essere immunizzati. Lì il Covid ha ripreso a circolare in modo sostenuto, come sempre senza grandi conseguenze cliniche ma con il rischio - poi - di portare il contagio in famiglia e quindi di allargare il perimetro dei focolai. Ed è quello che sta accadendo...