GORIZIA La Procura della Repubblica di Gorizia disporrà un incidente probatorio per ascoltare l'unico bambino testimone dell'incidente in cui ha perso la vita il ragazzino di 13 anni, Stefano Borghes, caduto mercoledì scorso in un pozzo all'interno del Parco Coronini-Cronberg della cittadina isontina. La decisione, ha riferito il Procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, verrà notificata nei prossimi giorni alle parti offese e ai 14 indagati, e dovrebbe essere fondamentale per precisare la dinamica dell'incidente mortale. Ieri nel frattempo si è svolta l'autopsia sul corpo del piccolo, a cura dell'anatomopatologo Carlo Moreschi, dalla quale sarebbe stato confermato che il decesso sarebbe stato causato dai traumi subiti dal bambino nella caduta di circa 30 metri dentro il pozzo; sono state acquisite le misure antroprometriche per ricostruire la dinamica che pare confermare le ferite letali al volto quindi con caduta frontale. La perizia definitiva sarà disponibile entro 60 giorni.

È stato nominato un consulente medico di parte, Antonello Cirnelli di Portogruaro, da Franco Ferletic, avvocato difensore dei due animatori indagati.

L'esame è stato svolto alla presenza dei legali delle 14 persone iscritte nel registro, ovvero i vertici politici e tecnici della Fondazione che gestisce il parco e i ragazzi che la mattina dell'incidente accompagnavano i bambini accolti dal centro estivo. L'ipotesi di reato formulata dalla pm Ilaria Iozzi è omicidio colposo. È arrivato sempre ieri in serata il nullaosta per celebrare i funerali che si terranno presumibilmente nella giornata di giovedì, presso il campo sportivo di Straccis, a Gorizia, così da garantire gli spazi per la più ampia partecipazione della comunità goriziana colpita duramente dal lutto.

La solidarietà isontina si manifesterà anche attraverso gli organizzatori della rassegna Jazz transfrontaliera Musiche dal mondo, con un solo doppio concerto, mercoledì 29 luglio non più nel parco Coronini Cronberg ma al Kulturni Dom di Gorizia - il cui ricavato verrà interamente devoluto alla realtà associativa che sarà indicata dalla famiglia di Stefano Il resto del programma slitta invece all'ultima settimana di agosto per rispetto della famiglia.

