Bimbo investito a Lignano soccorso dall'elicottero

IL CASOLIGNANO SABBIADORO È cosa risaputa che i bambini sono imprevedibili e può capitare anche ai genitori più attenti che possano sfuggire di mano, ed è proprio quanto accaduto ieri pomeriggio verso le 15.30 a Lignano City, in via Millefiori. Un bambino di 4 anni da alcuni giorni in vacanza a Lignano con i genitori, di origine russa, ma da diversi anni residenti in Germania, mentre passeggiava con la famiglia sul marciapiede dell'arteria dove vige il senso di marcia unico per le auto, sarebbe improvvisamente fuggito di mano e dopo essere...