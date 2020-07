È rimasto quasi cieco da un occhio a causa di un incidente avvenuto nel cortile di un agriturismo di Rio San Martino, a Scorzè: a distanza di due anni e mezzo dall'episodio, i genitori di un bambino che non ha ancora 5 anni, hanno avviato una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti, quantificati in 230mila euro, oltre alle spese che il figlio dovrà sostenere in futuro per il rinnovo della protesi. La prima udienza è fissata per l'8 ottobre. L'incidente risale al 5 maggio: il bambino, controllato dalla nonna materna, stava giocando sul campo attrezzato con giochi per bambini; inciampando aveva colpito una fioriera in ferro battuto con decorazioni acuminate e taglienti nonché ricoperte da ruggine, riportando ferite al sopracciglio e all'occhio sinistro. Trasportato al Pronto soccorso di Dolo e poi all'ospedale di Padova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico di eviscerazione oculare, conseguente a trauma con scoppio del bulbo. Dimesso, ha dovuto ricorrere all' applicazione di protesi oculare, con un'invalidità permanente stimata nel 28%. I genitori, residenti in provincia di Udine e assistiti dall'avvocato Giorgio Caldera, hanno chiesto al gestore dell'agriturismo il risarcimento dei danni. Di fronte al rifiuto, hanno avviato un'azione giudiziaria anche contro la compagnia assicuratrice della struttura. (gla).

