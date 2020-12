LA VICENDA

UDINE Se la pandemia da coronavirus ha tenuto i volontari dell'Associazione bambino in ospedale lontano dai reparti dove ci sono i piccoli malati, il sodalizio per Natale ha deciso di portare ai bimbi ricoverati addirittura una pattuglia di supereroi, direttamente davanti alle finestre del Santa Maria della Misericordia. La pandemia ha stravolto inevitabilmente anche la routine ospedaliera e il lavoro dei volontari di Abio Udine, lontani dalla Pediatria ormai da molti mesi. Quest'anno non hanno potuto condividere con i piccoli degenti i consueti preparativi per la festa più importante dell'anno e questa rinuncia ha reso tutti più tristi. A poca distanza dalle festività però, è arrivata una sorpresa. Una squadra di supereroi acrobatici ha scalato ieri alle 12, le pareti del padiglione Petracco dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I funambolici eroi si sono affacciati alle finestre delle camerette, i piccoli ricoverati si sono così ritrovati faccia a faccia con Superman, Batman, l'Uomo Ragno e i loro amici, vivendo un'esperienza indimenticabile. Protagonista di questa apparizione ad effetto la squadra di In Quota di Trieste, specializzata in interventi edili su funi. Ragazzi speciali che hanno reso sorprendente e unico questo Natale in Ospedale.

