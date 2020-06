IL NODO DA SCIOGLIERE

UDINE Un occhio e un orecchio all'Europa. Sembra essere più che necessario per il Friuli Venezia Giulia in queste settimane per scrutare le possibilità che il Bilancio regionale riesca a trovare nuovo ossigeno, dopo la stangata procurata dall'emergenza Covid19, che ha costretto la giunta Fedriga a un assestamento di bilancio tecnico, limitandosi a a registrare l'esistente senza disporre di risorse aggiuntive. Il pressing per veder riconosciuto il ristoro delle spese sostenute e dei mancati introiti è su Roma, ma è anche innegabile che Roma, a sua volta, stia premendo sull'Unione europea per avere le risorse, che non ha in cassa, per rilanciare Regioni e Paese usciti fiaccati dal lockdown.

A TRIESTE

Ecco perché in questa occasione assume particolare rilievo l'appuntamento che si terrà in Consiglio regionale martedì quando l'intera aula, sotto la presidenza di Piero Mauro Zanin, discuterà la Sessione europea 2020. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione del diritto dell'Unione europea. Un documento che sarà poi inviato al Governo, che lo tradurrà in un'istanza italiana collettiva nei confronti di Bruxelles. La seduta consiliare arriva al termine di un percorso di lavoro nelle commissioni, che si concluderà la vigilia del dibattimento in Aula, domani, in V commissione consiliare dove, sotto la presidenza di Diego Bernardis, si redigerà una proposta di risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione 2020, per Un'unione più ambiziosa. Idee e percorsi che si incrociano con un mese cruciale per nuove risorse finanziarie, quello di luglio.

A BRUXELLES

A metà del prossimo mese è assai probabile una decisione definitiva sugli Eurobond, la strada cioè per recuperare sul mercato i 750 miliardi del Recovery fund che la Commissione Ue ha proposto per dare prospettiva alla «nuova generazione Ue». Sul punto questa settimana si è vissuto un passo decisivo, poiché la strada degli Eurobond, inizialmente messa in discussione da diversi Paesi, non ha più registrato ostacoli. A luglio le riunioni decisive dei diversi organismi per tentare di far partire definitivamente la macchina. Di queste risorse però il Governo non beneficiare non prima del 2021. Non male, dato che nei giorni scorsi l'assessore regionale Barbara Zilli ha detto di essere preoccupata per le casse del 2020 e ancor più per il 2021.

A ROMA

Occorre però trovare risorse anche per far fronte ai 700 milioni in meno di entrate stimate dalla Regione per il 2020 e avere la copertura per i 160 milioni che è costata l'emergenza sanitaria Covid-19. Roma non ha dato certezze di risposta e tempistica rispetto alle richieste, ma i percorsi europei di luglio potrebbero giovare alla causa. La Commissione Ue intenderebbe mettere a disposizione 11,5 miliardi per il 2020, come soluzione ponte, in attesa dell'applicabilità del Recovery Fund. Se ciò avvenisse, è pensabile un allentamento delle maglie statali e conseguenti risposte alle istanze del territorio. Se sarà così, un cenno potrebbe arrivare dalla Conferenza Stato-Regioni in programma anch'essa in settimana, con il ministro degli Affari regionali e rappresentanti del Mef. Un puzzle complesso, con le tessere fondamentali costituite non solo da Regione e Stato, ma anche dall'Europa. Sulla delicata partita finanziaria in Consiglio regionale si discuterà martedì mattina anche con la Commissione paritetica Stato/Regione, in particolare per gli accordi in essere e le opzioni di modifica possibili, a seguito della richiesta della Giunta Fedriga di cancellare i 726 milioni per il 2020 e i 716 milioni per il 2021 che la Regione dovrebbe versare a Roma per abbattere il debito pubblico statale. I lavori del Consiglio proseguiranno mercoledì e giovedì con risposte a interrogazioni, rendiconto economico e lavori in commissione.

«USIAMO LA SPECIALITÀ»

«Se davvero il presidente Fedriga vuole rivendicare le risorse per mantenere in vita la specialità regionale e non limitarsi a lamentarsi dei prelievi forzosi imposti dallo Stato, dimostri che abbiamo capacità e forza di utilizzare questa specialità fino in fondo, di farla diventare uno strumento per costruire un nostro nuovo modello di sviluppo». Così il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, è intervenuto ieri, indicando tre ambiti in cui agire e rispetto ai quali lo Statuto di Autonomia è fondamentale: la tutela delle imprese locali nella gestione degli appalti pubblici, con una norma di attuazione da sottoporre alla Commissione Paritetica; la gestione diretta delle grandi derivazioni idroelettriche; un ruolo centrale nella cooperazione transfrontaliera con Carinzia e Slovenia.

