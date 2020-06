LA DISCUSSIONE

UDINE Una manovra che, nonostante sia cambiato il contesto, non modifica la direzione di marcia, critica l'opposizione. «Le opere pubbliche ha riposto l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina - o si fanno ora o mai più».

Ieri la commissione bilancio ha discusso (e approvato) l'assestamento del bilancio, con la grande variazione decisa dalla giunta Fontanini, che vede quasi tutto l'avanzo (dei 9,6 milioni di euro resteranno liberi sono 430mila euro) usato per coprire le minori entrate causa Covid e per finanziare le opere pubbliche senza aprire nuovi mutui. Nello specifico, 2,6 milioni serviranno in parte corrente per sanare le riduzioni delle entrate tributarie, tra cui Imu (meno 3,4 milioni di euro), Cosap, pubblicità e Tari (circa 1,3 milioni di euro) mentre 6,9 in conto capitale (tra investimenti sulla videosorveglianza, il secondo lotto dell'Ex Macello, il recupero dell'ex Percoto, la sistemazione del Palamostre).

LA LISTA DI LAVORI

Ed è stata in particolare la parte delle opere pubbliche che il centrosinistra ha criticato: «Forse ha detto la consigliera del Pd, Cinzia Del Torre - quest'anno sarebbe stato meglio aprire qualche mutuo in più e lasciare libera una parte maggiore di avanzo per altri interventi, dato che in questo momento è particolarmente necessario immettere risorse nel sistema. Non c'è alcun ripensamento degli interventi: siete sicuri di riuscire a farli tutti? Il rischio è che finiscano nell'avanzo del prossimo anno e sarebbe insensato».

«Questa variazione è intervenuto Federico Pirone (Innovare) - è prevalentemente una manovra in cui si applica l'avanzo, senza modificare gli obiettivi dell'amministrazione. Stando al rendiconto 2019 (approvato qualche minuto prima, ndr) a fine giugno avreste dovuto collaudare Casa Cavazzini: questo significa che tante tempistiche immaginate, non saranno confermate. Sicuramente la situazione è straordinaria, ma qui stiamo parlando di una macchina già instradata di cui, nonostante il Covid, non si intendono modificare direzione né velocità di marcia».

A rispondere, è stata la stessa Laudicina: «Se abbiamo modificato le fonti di finanziamento per le opere è perché riteniamo che siano necessarie e importanti per la città ha detto - Ci siamo confrontati con gli uffici per decidere le priorità. Tra l'altro, il prossimo assestamento regionale non prevede trasferimenti agli enti locali: anche per questo abbiamo pensato fosse utile accelerare sul piano di investimenti che porta ricadute positive sul territorio: questi lavori o si fanno ora o mai più».

FRIULI DOC E TARI

Ad attirare l'attenzione di Enrico Bertossi (Prima Udine), che da tempo attacca la giunta per la decisione di confermare Friuli Doc 2020, è stato invece il dato delle minori entrate dalle manifestazioni turistiche, pari a 235mila euro e l'assessore ha spiegato che, proprio Friuli Doc, dovrà fare i conti con una riduzione di 75mila euro dei contributi regionali. Pochi margini di speranza anche per unulteriore diminuzione Tari: «Stando alle stime della Net ha spiegato Laudicina - i minori conferimenti dalla chiusura delle attività sono praticamente compensati dall'aumento di produzione da parte delle famiglie: i conti non si modificheranno di molto».

NUOVA LINEA BUS

Il vicesindaco Loris Michelini, rispondendo a Pirone, ha invece assicurato che le tempistiche di Experimental City sono in linea con la programmazione e che, una volta terminati i lavori di sistemazione della Fuc, da lì partirà una nuova linea di bus diretta all'Ospedale.

Infine, l'assessore alla salute Giovanni Barillari ha annunciato che il Comune è al lavoro per attivare l'infermiere di quartiere: dato che in questo periodo manca il personale pubblico, la giunta sta valutando una convenzione con i privati per sperimentare il servizio.

Al.pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA