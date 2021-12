GIUNTA

UDINE (A.L.) Il bilancio regionale 2022 e quello triennale arriveranno in Aula per il voto definitivo, con 100 milioni in più, oltre quelli che potrebbero ulteriormente aggiungersi da qui alla prossima settimana. Per intanto i nuovi cento milioni sono quelli a copertura di un pacchetto di emendamenti che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ha approvato ieri, portando così a oltre 4,7 miliardi il budget complessivo della legge di Stabilità del prossimo anno. Quarantacinque milioni sono desinati al Fondo per l'innovazione e per una sinergia pubblico-privata che «ci consenta di sfruttare completamente le risorse del Pnrr», ha esplicitato a margine della riunione dell'Esecutivo l'assessore. Due milioni, poi, concentrati tutti sul 2022 saranno a favore di una collaborazione fra Insiel e Università di Udine per lo sviluppo della sicurezza informatica. A questi fondi si aggiungono quelli per il sostegno triennale all'attività dei Consorzi nell'ambito delle attività produttive, fondi per la logistica, per le piste ciclabili, per l'edilizia scolastica e per il sistema universitario regionale. Erogazioni previste, inoltre, per la concertazione dei Comuni, per i borghi con meno di 30mila abitanti e 8 milioni sono destinati al Comune di Udine per l'intervento sul progetto dei freschi di Udine Mercati. Nella legge di bilancio, inoltre, è prevista l'intelaiatura normativa necessaria a istituire l'Agea Fvg, cioè l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. «Sono oltre cento milioni che saranno utilizzati per interviene a sostegno dello sviluppo del territorio, dei Comuni e a favore dell'innovazione ha sottolineato Zilli , nell'ottica di strutturare il sistema regionale alla ripresa post pandemica cogliendo le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Nel particolare, per i Consorzi sono previsti 700mila euro al Consorzio Ponterosso per potenziamento infrastrutturale; 750mila euro al Consorzio di sviluppo economico del Friuli intervento a Cividale - e alla Zona industriale Ponterosso Tagliamento, per un'area parcheggio a Spilimbergo; 1milione e 500mila euro a Carnia industrial park, per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile ex Tessitura carnica, a Villa Santina. Al Consorzio di sviluppo economico del Friuli sono destinati inoltre 680mila euro nell'arco del prossimo biennio per il ripristino della funzionalità dei binari dello scalo ferroviario Partidor. All'Interporto di Pordenone sono destinati 1,5 milioni dal 2022 al 2024, mentre 1,2 milioni sono destinati alle piste ciclabili. Per la concertazione nel triennio i Comuni avranno 25 milioni, mentre 10 milioni serviranno nel 2022 per le progettazioni relative al Pnrr. Cinque i milioni previsti per la sistemazione dei borghi. La Giunta, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ieri ha anche approvato la partecipazione a un progetto di 24 mesi, in collaborazione con Veneto, Emilia Romana, Piemonte e Liguria, che metterà a disposizione della Regione 2,7 milioni complessivi per contrastare il lavoro irregolare. Le risorse arrivano dal Ministero del lavoro attraverso il Fondo sociale europeo e il progetto intende prevenire e contrastare lavoro irregolare, sommerso, caporalato e sfruttamento. Tra gli interventi, un potenziamento della qualificazione professionale per agevolare assunzioni regolari particolarmente nei settori che presentano un alto tasso di manodopera straniera.

