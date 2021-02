CONSIGLIO

UDINE Un bilancio figlio del Covid, ma fatto in modo da garantire sostegno a tutti e che continua il percorso di cambiamento intrapreso dall'amministrazione. È questa la filosofia alla base del rendiconto economico 2021, illustrato ieri in consiglio dall'assessore Francesca Laudicina: «Ci sono minori risorse e maggiori spese, a causa della pandemia ha detto -, ma manteniamo inalterate tariffe e imposte, così come i fondi destinati ai servizi per i cittadini. Non abbiamo lasciato e non lasceremo indietro nessuno. Sosterremo udinesi, famiglie, fasce fragili e imprese, investiremo per rilanciare il territorio, con Udine come polo attrattivo e capitale del Friuli. Guardiamo a tutti gli aspetti: sport, strade, scuole, sicurezza, verde, assistenza, categorie economiche, associazionismo; continuiamo il percorso di tutela delle risorse pubbliche, le azioni a contrasto dell'evasione e quelle per l'efficientamento della spesa. Qui ha concluso -, si agisce per lasciare un segno concreto e una città diversa: questo bilancio, solido e attento alla vita quotidiana, rappresenta un segno tangibile della nostra azione». Entrando nel merito delle cifre, le entrate tributarie ammontano a 42,8 milioni (in aumento sul 2020 di 560mila euro dalla lotta all'evasione Imu e Tari); per quanto riguarda i trasferimenti, ci sarà un calo di 11 milioni dallo Stato (erano le risorse straordinarie per il Covid) mentre la Regione ha confermato i suoi 36,5 milioni di fondi; le extratributarie, pari a 24 milioni, vedranno invece una leggera diminuzione degli utili delle partecipate (Udine Arriva ha deciso di non distribuirli). Tra le spese correnti, quelle per beni e servizi aumenteranno di 5milioni per gli oneri legati alla pandemia; tra le voci di uscita, ci sono 21 milioni per i sostegni alle famiglie (dalla carta famiglia al bonus affitti); 4 milioni per servizi scolastici; 2,3 per i nidi; 1,8 per piscine e impianti; 5 milioni per l'area sociale e 1,2 per il verde mentre per le associazioni i fondi sono di 1,7 milioni. C'è poi la partita degli investimenti: 49 milioni di euro (di cui 10milioni da nuovi mutui) che serviranno per interventi sulle scuole e impianti sportivi, realizzazione di piste ciclabili (tra cui i collegamenti verso Cargnacco, Campoformido e Tavagnacco), manutenzione di strade e marciapiedi, recupero ex Macello e riassetto viabilità viale Venezia. Su proposta dei consiglieri di Fdi, il consiglio ha approvato una mozione di sentimenti che esprime solidarietà all'onorevole Giorgia Meloni, insultata pesantemente da un docente dell'Università di Siena, fatto che secondo tutta l'assemblea ha reso ancora più grave l'episodio. Il testo è stato votato all'unanimità, ma la consigliera del Pd, Cinzia Del Torre ha specificato: «Condivido, ma ricordo che io sono stata derisa pubblicamente dalla massimo rappresentante delle istituzioni di Udine, il sindaco, e avrei gradito una simile presa di posizione del consiglio anche allora. Se il rispetto ci deve essere, deve esserci sempre».

