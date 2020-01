Bikini di riciclo, la Regione promuove il progetto

L'IDEA

UDINE È piaciuta all'assessore regionale Fabio Scoccimarro l'idea del costume da bagno che nasce da 27 bottigliette di plastica riciclata, sottratte ai fondali marini (ma anche cotton fioc, tappi, cucchiaini e cannucce), su cui il codroipese Simone Scodellaro ha costruito una start up innovativa, Soseaty Collective, con l'amico vicentino Alberto Bressan e uno staff in cui opera anche un altro friulano, Giacomo Trevisan. «Il progetto di start up innovative come queste - dichiara infatti Scoccimarro - è perfettamente in linea con la linea politica messa in capo dal sottoscritto nei primi quasi due anni di mandato e sarà la stella polare dei prossimi tre: la difesa dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile (due delle voci della declinazione del mio assessorato) non sono più solo scelte economiche, ma culturali. Infatti l'ho già dichiarato in altri circostanze, è in atto una rivoluzione culturale legata all'ambiente, pronta a partire come un Frecciarossa: per cui è il momento di salirci in quanto ho deciso di aiutare privati, imprese e pubbliche amministrazioni a farlo con contributi e risorse di bilancio sul plastic free (1 milione di euro) e mobilità sostenibile (20,5 milioni di euro)». Scodellaro ha il sogno di organizzare degli eventi nella sua regione di origine (come la pulizia delle spiagge), per trasmettere un messaggio etico, magari proprio collaborando con l'assessorato di Scoccimarro, che ha già provato a contattare. E per il dialogo le porte sono aperte «Nel caso specifico del progetto indicato - sottolinea Scoccimarro -, vorrei ricordare il protocollo aMare Fvg per favorire la corretta gestione dei rifiuti che accidentalmente vengono raccolti in mare durante le attività di pesca e da diportisti e associazioni di volontariato nell'ambito di specifiche iniziative di pulizia degli specchi d'acqua e dei fondali. In questo contesto si potrebbe collaborare senza dubbio con tutte le aziende innovative mentre il braccio operativo del mio assessorato, l'Arpa Fvg potrà di certo collaborare a progetti specifici su Grado e Lignano come è stato fatto la scorsa stagione estiva assieme a Illiria e il tour sulle spiagge dall'hashtag #nontiscordardime». Insomma, conclude l'assessore, «questa iniziativa, la collaborazione che stiamo imbastendo le associazioni anche quelle recenti dei venerdì ecologici, con il giovani del mondo dell'associazionismo, i provvedimenti in finanziaria regionale, tutto concorre a creare una nuova consapevolezza dell'ambiente, del rispetto e dello sfruttamento consapevole delle risorse». Proprio ieri «tra l'altro abbiamo lanciato la consultazione pubblica per la Stategia regionale per lo sviluppo sostenibile affinché tutti possano esprimere le loro opinioni sulle proposte per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali nella nostra regione».

Cdm

