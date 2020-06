PROGETTI

UDINE Una Balanced Scorecard' per l'Uti delle Valli e Dolomiti Friulane, mirata a una gestione amministrativa al passo con i tempi, Ict per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambiente urbano, l'uso dei Big Data per favorire il rilancio del turismo nel post pandemia. Sono, questi, alcuni dei progetti contenuti nel quaderno dell'Officina Sistemi Digitali del Cantiere Friuli di Uniud, Università e nuove tecnologie: strumenti digitali di supporto alle decisioni per il governo smart del territorio, scritto dai professori Carlo Tasso e Salvatore Amaduzzi, e dall'assegnista di ricerca Luca Cadez, uscito di recente per i tipi di Forum, editrice universitaria udinese.

«L'Information and communication technology ha un'importanza fondamentale dal punto di vista sociale, economico e per l'erogazione di servizi ai cittadini e per il supporto ai processi produttivi esordisce Carlo Tasso, docente di Intelligenza Artificiale al Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche -, e sta inoltre emergendo un nuovo ruolo fondamentale dell'Ict come supporto ai processi di decisione strategica, ottenuto grazie all'elaborazione di grandi masse di dati che permettono di modellare fenomeni complessi prevedendone l'evoluzione. In tale ambito continua il docente - risulta rilevante l'apporto dell'Università che può mettere a disposizione conoscenze Ict innovative e un approccio multidisciplinare per costruire Smart City e Smart Land. Alcune iniziative dell'Officina riguardano i sistemi informativi di supporto alle decisioni strategiche dei policy maker e il supporto alla Pubblica amministrazione locale per l'analisi e la progettazione di iniziative innovative. Tra queste ricorda Tasso - la co-progettazione di Udine Smart University City con gli studenti e il Comune di Udine, l'Hackathon per invitare i giovani della città e della regione alla sfida del progettare, l'avvio del Portale del riuso a sostegno di politiche ambientali sostenibili, le attività a supporto della mobilita sostenibile, mirate all'ottimizzazione del servizio di trasporto urbano di Udine, e la proposta di avvio del sistema di monopattini elettrici».

Una delle particolarità del Quaderno, sottolinea Salvatore Amaduzzi, docente al Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, è la sua doppia destinazione. «Il volume infatti presenta una prima parte teorica - spiega - che intende rivolgersi in modo immediato anche agli studenti del nostro ateneo, diventando un piccolo manuale di studio».

