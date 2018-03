Bici in città, un sogno per 200mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCATRIESTE Il Friuli Venezia Giulia ha tanta voglia di pedalare: sono 200mila i potenziali ciclisti urbani che pensano spesso che in presenza di una pista ciclabile lascerebbero volentieri l'auto a casa per raggiungere il posto di lavoro sulle due ruote. Il dato emerge dal sondaggio condotto dall'istituto di ricerca Swg in collaborazione con la Federazione italiana amici della bicicletta dal 14 al 16 marzo su un campione di 1.200 residenti di età superiore ai 18 anni. «Duecentomila sono potenziali auto in meno, dunque meno smog,...