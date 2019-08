Bianca, regina del mosaico da un quarto di secolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EVENTIUDINE È ormai tutto pronto per l'avvio della Sagra delle patate di Godia, uno degli appuntamenti più attesi del fine estate udinese; con un programma «ricco, ma al tempo stesso semplice spiegano gli organizzatori pensato per stare insieme in maniera genuina».Venerdì 30 agosto, dopo l'apertura dei festeggiamenti alle 18, alle 19.30 si taglia ufficialmente il nastro alla presenza delle autorità tra cui il sindaco di Udine ; non solo per la Sagra nel suo complesso, ma anche per le mostre ospitate. La prima è la mostra di mosaico...